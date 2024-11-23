大陸央視報導，大陸國家醫保局23日下午召開新聞發布會，解讀醫療服務價格改革試點進度，當前把統一規範價格項目，作為重要改革任務，召集專家團隊研究編制立項指南，編制發布17批立項指南，統一指導各地規範價格。其中像是人工智慧（AI）輔助診斷，首次列入醫療服務給付，但不能與人工診斷重複收費。

醫療服務價格項目是醫療機構提供診療服務的計價單元，也就是「診查費」「護理費」「手術費」，也包括各種檢查檢驗費，是最受關心的民生問題之一。如何透明化是一大考驗。

醫保局表示，立項指南編制使醫療價格項目更好計價、更好執行、更好評價：長期以來，醫療服務價格實行各省屬地管理，地區之間價格項目數量、內涵差異很大，一些地方還按操作流程拆分價格項目，增加醫療機構計費負擔，群眾也看不懂，而且無法相容新技術。

醫保局指出，新價格指南呈現新亮點：目前印發的17批立項指南，合計涉及271個主項目、250個加收項、88個擴展項，加起來共有收費編碼609個，價格項目的顆粒度明顯加大。項目合併同時，價格也會相應調整，比如新的特級護理、一級護理等項目落地時會適度上調價格，以更好體現技術勞務價值。

醫保局稱，人工智慧輔助診斷首次被列入價格構成：經調研，各方普遍認為，AI技術在一定程度上能夠幫助醫生提高診斷效率，但現階段還無法完全「平替」，在已經收取相關診療費用後，如果額外單就AI輔助技術再向患者收費有失公平。

對此，為了支持相對成熟的AI輔助技術進入臨床應用，又防止額外增加患者負擔，醫保局分析AI潛在的應用場景，在放射檢查、超聲檢查、康復類項目中設立「AI輔助」擴展項，即同樣的價格水準下，醫院可以選擇培養醫務人員進行診療，也可以選擇使用AI參與診療行為，但現階段不重複收費。

醫保局指出，減少CT、核磁等項目過度檢查、重複收費：CT、核磁等影像能夠實現手機電腦可查、跨醫院可用，以此來減少重複檢查、過度檢查，國家醫保局明確，不上傳到「雲端」要減收一定費用。新項目的內涵有所擴展，相容性更好，為新技術留下了收費介面，同時也反映出價格政策對新技術在臨床價值、服務產出、提質增效等方面的新期待。

醫保局稱，規範統一全國醫療服務價格項目進入快車道：醫保局將繼續加快立項指南編制進度，力爭到2024年底編制好覆蓋大部分學科領域的立項指南，並將持續指導各地試運行2-3年，修訂完善後適時推出新版大陸全國醫療服務價格項目規範目錄。