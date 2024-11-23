美國隊在今天（23日）12強超級循環賽以6比5擊退委內瑞拉，提前讓中華隊晉級金牌戰。超商歡慶中華隊晉級，紛紛推出限時優惠，包括7-ELEVEN的CITY CAFE特大杯美式買2送2、全家特大經典美式買1送1、萊爾富Hi café 全品項特大杯買1送1等。

7-ELEVEN表示，從明天（24日）早上9點起到25日「行動隨時取」限時開賣，其中包括CITY CAFE特大杯美式買2送2、立頓歐蕾（醇奶茶/焙茶）425ml買1送1、韓國熊津紅蔘飲系列買1送1、湖池屋The海老勁辣唐辛子買1送1、特趣焦糖餅乾巧克力買1送1等。

而全家FamilyMart的活動則是從明天早上10點開始到晚上11點59分，「隨買跨店取限定」特大經典美式買1送1、黃金蕎麥茶買1送1、卡布奇諾買2送1、金飯糰30元系列買2送1、好棒棒35元系列買1送1、特濃拿鐵（大杯）買2送1。

萊爾富超商Hi-Life的優惠活動則是從今晚到24日晚上11點59分前，Hi café 全品項特大杯買1送1、職人烘焙系列麵包買1送1。OKmart則是推出指定糖餅買1送1、OKCAFEx茗京萃「美聲茶飲」每杯39元（原價55元）、Dlucio氣泡酒加1元多1件、OKchoice爆米花2口味3件只需99元。

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