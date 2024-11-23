中華隊在複賽最終戰開打前突然更換先發投手引發熱議，日本媒體賽後也針對這件事追問總教練曾豪駒，對於臨時換投這件事，對日本隊很抱歉，也重申22日賽後有講過，想因應戰局改變投手，「想要保留最好的投手，明天來跟日本隊打場精彩比賽。」

根據大會規定，各隊需在前1天公布隔天先發投手，由於23日率先登場的美委戰牽動中華隊晉級態勢，若委內瑞拉獲勝，中華隊晚場對日本之戰就至關重要，因此當初提交投手時選擇由王牌左投林昱珉先發。

但今天靠著美國「助攻」，中華隊提前鎖定冠軍賽門票，臨時向大會提出希望更換先發投手，由林昱珉改為陳柏清先發，此舉在台日兩方網路上引發熱議。今天賽後記者會一開始，東京電視台提問的記者就追著換投的問題詢問曾豪駒，針對更換投手部分就問了3題。

曾豪駒在記者會上回答，希望把最好的投手留在明天，跟日本武士隊打出精彩比賽，有跟日本隊總教練井端弘和示意會換投手，當然換投會造成他們困擾，希望明天有更精彩比賽。

會後曾豪駒再表示，本就知道日媒會想要問什麼，就向他們表達歉意、很不好意思，剛剛在記者會上也做出解釋了，「原本是想要換成郭俊麟先發，但大會規定還是希望是左投手，所以就對（陳）柏清比較抱歉，讓他連2天先登板。」

日媒報導指出，井端弘和對於中華隊換十分不滿，曾豪駒說：「其實還好，總教練（指井端）有講他可以理解，但我們沒辦法去評論後面是怎樣，我們收到的訊息是這樣。」