藝人薔薔（林嘉凌）擁有亮麗外型及火辣身材，不做作的大膽作風，深受許多粉絲喜愛，時常在社群分享家人互動日常點滴。近日薔薔透露父親遭痛毆而報案，目前警方已經介入調查。

薔薔的父親是社區主委，薔薔透露因為發現社區內有人將地下的公共空間擅自使用，薔爸要求對方將雜物清除，怎料卻在溝通交涉過程慘遭惡鄰居毒打，不僅被抓傷，連白襯衫也被撕爛。

薔薔父親遭毆打，驗傷提告。（圖／翻攝自YT 林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔透露父親遭惡鄰毆打。（圖／翻攝自薔薔 IG ）

對此，薔爸目前已經到醫院驗傷並決定要提告，警方介入調查。薔爸透露該戶將地下室公共區域堆滿個人物品，屢次違規亂停車也一直不願意搬走，讓住戶相當困擾。憶起事發當天，身為主委的薔爸到地下室請對方收拾物品，走到地下室樓梯時，遭人從後方偷襲，太陽穴被打中後，瞬間暈眩不支倒地。

薔薔相當心疼爸爸傷勢，而薔爸在也公開相關報案紀錄，目前已經進入司法程序。影片曝光後，許多網友紛紛留言關心：「有這種住戶真的壓力很大，薔爸辛苦了」、「薔爸在外辦事情時，身旁最好伴隨一兩位強壯信任的助理。遇到這種事實在太危險了！主委不容易」、「薔爸早日康復啊」、「爸爸平安，好人有福氣」。

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