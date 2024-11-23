女網友發現辣椒粉到不出來，開蓋一倒發現都結塊，裡面還混兩隻蟑螂屍體，讓她覺得相當噁心。(圖／爆料公社)

食安問題層出不窮。近日一名女網友控訴，自己到頂呱呱用餐，拿餐點後想加辣椒粉卻倒不出來，開蓋一倒竟看到2隻蟑螂屍體，嚇得她立刻反應，未料店員卻冷回「會回報給總公司」後就沒下文，氣得她發文爆料。

女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，今(23日)到頂呱呱西門店內用，到調味料區拿辣椒粉，卻怎樣都倒不出來，開蓋後一看，發現內蓋堆積了厚厚一層辣椒粉，倒了一下整罐辣椒粉「傾巢而出」，幾乎都結塊，更可怕的是裡面竟然還有2隻蟑螂屍體。

原PO立刻跟店員反應，店員看了一下後只說「我們會在總公司反應」就沒下文，讓她傻眼，質疑這明明是店家自己的衛生管理問題，一看就知道很久都沒換，為何還有特地跟總公司回報？原PO覺得更噁的是，看到蟑螂屍體，讓她開始懷疑內蓋的真的是辣椒粉嗎？還是都是蟑螂蛋？

女網友說，辣椒粉就放在垃圾桶上方，讓眾人大喊無法接受。(圖／爆料公社)

網友看到照片後後紛紛留言：「媽呀，照片也太噁心」、「光看到就想吐了」、「瞬間整個沒食慾」、「店員回應是怎樣，第一時間應該先關心客人吧」、「美味的秘訣被發現了」、「這店員應對太糟糕了」、「富含蛋白質的辣椒粉」、「現在食安問題也太氾濫」、「直接通報衛生局了啦」、「調味料還放在垃圾桶上是哪招」、「超噁，補粉都不會檢查的嗎」、「那些結塊的該不會都是蟑螂蛋吧...」。