今(23)日晚間世界12強棒球賽複賽中日大戰，雖中華隊以6比9不敵日本隊，但因無關勝負，明日24日兩隊於冠軍賽再碰頭；而今日前往日本東京巨蛋應援的台灣球迷，被日本網友稱讚，不只展現熱情，甚至還守規矩守禮儀，當時中華隊於7局下要追分時，台灣球迷應援一到晚間10點便停止吹奏樂器，改以口號聲與掌聲為選手加油。

據日媒《THE ANSWER》報導指出，由於台灣球迷替中華隊應援是出了名的熱情，然而，今(23)日晚間12強複賽最後一場中日大戰，台灣球迷被日本粉絲稱讚很遵守規矩。

日媒報導提到，比賽來到7局下半時，由中華隊要開始追分，且中華隊比數是5比9落後日本隊，2出局無人上壘，當中華隊打者江坤宇在打擊時，時鐘一到晚上10點，台灣球迷的戰鼓聲與喇叭聲便立即停止，且改用口號聲與掌聲。

對此，日本網友也表示「7局下半遇到禁止使用樂器時間，感覺很特別」、「台灣也遵守不用樂器的規定，展現良好觀賽禮儀」、「晚上7點開始比賽，到晚上10點就要禁止樂器應援，真的有點辛苦」。