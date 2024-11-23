程男更在社交平台曝光妻子與肖男的曖昧聊天截圖，內容直白露骨，引發輿論譁然。（翻攝微博）

大陸湖南長沙程姓男子近日公開檢舉海南省陵水黎族自治縣縣委副書記兼政法委書記肖男，指控其破壞家庭，與其妻子陳女維持不正當男女關係。程男更在社交平台曝光妻子與肖男的曖昧聊天截圖，「我就喜歡嘴巴大的」內容直白露骨，引發輿論譁然。

根據《海報新聞》報導，程男於11月20日向海南省紀委提交實名舉報信及相關證據，並在當天下午接到省紀委來電，確認肖男已被帶走調查。省紀委表示，程男提交的聊天截圖等材料已確認，部分與肖男存在「不正當關係問題」的證據確鑿，但關於「利益輸送」等貪腐指控，仍需進一步補充佐證，相關細節將約談程男了解。

程男表示，其妻子陳女長期在海南經商，業務多仰賴肖男提供的資源與人脈支援。程男控訴，肖男藉職務之便設局，誘使陳女成為其情人，雙方不倫關係持續近一年，期間多次在上海、陵水、海口等地幽會，行跡隱祕且多由肖男安排。他更透露，妻子最初或許出於無奈，但後來已心甘情願配合。

程男今年初起察覺異樣，先是在妻子的聊天記錄中發現諸如「抱抱」、「安」等親密字眼，又注意到她深夜接聽備註為「sly」的來電，行為可疑。後來，妻子更改手機密碼試圖掩蓋真相，直到某次醉酒之後，程男成功解鎖手機，這才確認婚內不忠的事實。

程男進一步揭露，肖男不僅存在作風違紀，還涉嫌受賄、洗錢等重大違法行為。他強調，目前無意離婚，但希望通過檢舉，讓肖男的惡行公之於眾，並使其接受法律制裁。

對此，陵水黎族自治縣紀委於11月21日回應媒體查詢時表示，肖男確為該縣縣委副書記，但對其是否被調查等情況未作回應。

此案迅速在網路上掀起熱議，社會各界紛紛關注事件發展，輿論呼籲相關部門徹查肖某的多重問題，還社會以公正與真相。