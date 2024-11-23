韓國男神丁海寅23日在北流Legacy TERA舉辦「JUNG HAE IN FAN MEETING “OUR TIME”」見面會，更1天連開2場，他相當珍惜與每位粉絲相處的時間，幾乎是有求必應，整場活動丁海寅都超寵粉，接連送出飛吻、愛心等姿勢給粉絲拍照，有粉絲表示新婚為了他向老公請假，必須要有合照交差，他立刻邀請粉絲上台合照，笑說：「為了家庭和平，這個一定要選！」

丁海寅一開場便以《媽媽朋友的兒子》原聲帶中的〈The Truth〉揭開序幕，並以中文跟觀眾打招呼：「你好，我是丁海寅，你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家！」還特別學了「月亮代表我的心」、「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「不想成為什麼特別的人，只想成為特別愛你的人」、「因為你，我才了解什麼是愛」5句中文撩粉，更用錄音娃娃錄製了「有你才有我，我永遠愛你」。

在第一個互動活動環節，邀請粉絲在入場前寫下最近的煩惱，並請丁海寅幫忙解答，問題範圍囊括相當廣泛，從前男友、減肥計劃、夫妻相處之道到「新婚生活」，當被問到「新婚生活」是否愉快，丁海寅先是嚇到，反問：「我還沒結婚耶？這不是問我本身吧？」後來才反應過來，順著《媽朋兒》的劇情進度分享：「我們剛蓋完房子，現在正在搬家。」

丁海寅23日在台連開2場粉絲見面會。（讀者提供）

在問到減肥建議時，丁海寅的回答相當逗趣：「你本來就知道減肥方法了吧，有知道吧？你只是做不到而已！」直率的回答笑翻全場。其中更有粉絲發問：「前男友昨天結婚，該怎麼祝福他、整理這段感情？」丁海寅的回答相當大器，「不要詛咒他，祝福他就好，要是恨某個人，我們生活的世界就會變得痛苦。真心祝福的話，你自己也會出現新感情的。」

在換穿曾經演出的戲劇系服裝環節，丁海寅才剛脫下開場時穿的外套，粉絲就直呼：「不要穿外套！」見到他露出精實手臂線條，瞬間讓全場尖叫聲不斷，他也謙虛表示：「我現在身材沒有很完美，但粉絲想要我不穿的話，我就不穿了。」更笑虧粉絲們「你們怎麼突然手機都拿起來了？」此外，他也大喊「快起床」為粉絲甜蜜錄製起床鈴聲。