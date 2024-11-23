木蘭女足聯賽開辦第11年，終於出現第3支冠軍球隊！高雄Attackers（原高雄陽信）靠呂孟舫在下半場勁射破網，以1比0氣走新北航源，並以34分積分力壓航源的29分，改名首季就舉起木蘭聯賽冠軍金盃，也成為繼花蓮與台中藍鯨之後，木蘭聯賽歷來第3支王者。

高雄Attackers的前身高雄陽信女足，於2016年加入木蘭聯賽，過去最佳成績為第3名。去年開始有柏文健康事業加入經營權，今年改名後更上層樓，23日在台北田徑場的補賽前領先航源2分，只要不輸就能封后。上半場雙方戰成0比0，第64分鐘航源隊長陳英惠的自由球打中球門，4分鐘後高雄吳愷晴在右路送出漂亮直傳，呂孟舫突入右側禁區起右腳射入球門對角，助高雄一舉封后。

木蘭聯賽過去由花蓮與台中藍鯨各獲5冠，今年終於又有新科冠軍。中華足協表示，明年度的木蘭聯賽將有新的賽制，包含擴編成為8支球隊、改成跨年度的冬季賽季，也會舉辦總統盃，希望經由改制為台灣女足注入新的活力與創意。