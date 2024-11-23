烏克蘭官員指出今年來自俄羅斯的彈道飛彈攻擊頻率增加很快，今年有統計到的194發攻擊中，約有60發是北韓的KN-23彈道飛彈，《CNN》國際安全事務主編華爾希（Nick Paton Walsh）採訪了基輔一處工作坊及現場技術人員代表，其中大量的歐美零件反映出制裁不是很有效，這些美國晶片可能也包含了台灣生產的晶片。今年7月時，陸外交部駁斥美國指控陸協助俄國生產，並反控烏克蘭摧毀的俄裝備95%的關鍵零組件來自西方、俄製武器72%的西方零件來自美國。

工作坊裡搜集了包含了匕首高超音速飛彈（Kh-47M2 Kinzhal）、伊朗見證者無人機（Shahed 136）、俄國海鷹無人機（Orlan）等武器的殘骸碎片，而最近取得的北韓KN-23殘骸碎片中，出現了大量的美國以及荷蘭零件和晶片，而其他的零組件中更不乏其他歐洲國家的產品，突顯出歐美的制裁似乎成效不是很好。這些零組件總有辦法走私到北韓，可能透過中國大陸。

烏克蘭基輔官員庫爾奇茨基（Andriy Kulchytskyi）和工作坊人員指出，KN-23零組件幾乎都是外國的，只有彈體跟外殼是北韓製造。華爾希報導認為，中國大陸可能扮演中間人，但總而言之這些都是美國設計製造。

另一名官員維西坎（Oleksandr Vysikan）認為，這些美國晶片有可能是在中國大陸、馬來西亞或者台灣生產，但不管如何，他們總部都在美國。

本報先前報導，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）今年7月時於北約峰會公共論壇上表示，中國大陸支持著俄羅斯軍事工業，當時陸外交部發言人林劍反對美方在沒有任何證據的情況下，持續散佈所謂中國大陸支持俄羅斯國防工業的虛假信息，並反控烏克蘭摧毀的俄裝備95%的關鍵零組件來自西方、俄製武器72%的西方零件來自美國，並指出西方與俄羅斯去年貿易額高達4.2兆新台幣。