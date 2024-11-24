陸10部門聯手強保障3億農民工帶來新變化。（大陸央視）

新華社報導，中國大陸人力資源社會保障部、國家發展改革委等10部門近日聯合印發《關於進一步加強農民工服務保障工作的意見》。為3億農民工就業、社保、落戶、隨遷子女入學、住房保障等方面帶來新變化。大陸農民工約有3億人，其中外出務工1.9億人，促進就業增收，意義重大。

《意見》要求，堅持外出就業和就地就近就業並重，「擴大養老、托育、家政等服務業就業規模」「支持和規範發展新就業形態，培育壯大勞務品牌」「廣泛開展區域間勞務協作，擴大有組織勞務輸出規模」等具體舉措。

大陸發改委副主任李春臨表示，要充分釋出社會服務領域就業潛力。以家政業為例，家政服務業從業人員約3000萬人，實際市場需求高達5000萬人。

勞務協作和勞務品牌是多地促進農民工就業的重要抓手。「下一步將繼續推動勞務協作擴規模、提品質，挖掘更多區域間勞務協作潛力。」人資部就業促進司副司長運東來說，同時將利用好政府和市場兩種資源，強化各項支持政策。

當前，「家門口」就業成為越來越多農民工新選擇。《意見》提出，支持返鄉創業，加強技能提升，穩定脫貧人口就業。

專家表示，隨著各種職業技能培訓廣泛開展及創業補貼、稅費減免等政策支持，將增強農民工就業創業活力、有效增收。

勞動報酬是勞動者最直接、最核心權益。《意見》強調，完善根治欠薪長效機制，優化運行大陸根治欠薪線索反映平台，以工程建設等領域為重點，持續開展根治欠薪專項行動，依法查處欠薪違法行為。組建農民工工資爭議速裁庭（或速裁團隊），落實工資爭議「快立、快調、快審、快結」長效機制。

以外賣員、主播、網約車司機等為代表的平台就業人員勞動權益問題，備受關注。為此，《意見》提出，要加強新就業形態勞動糾紛一站式調解。

「相關指引、指南就勞動報酬、強度等方面作出具體規定。隨著其落實，將有利於化解部分新就業形態勞動者工作時間過長、規則制定不夠公開、收入標準隨意變動等問題。」首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛說。

在維護社會保險權益方面，《意見》明確，「推動農民工參加城鎮職工社會保險，健全農民工、靈活就業人員、新就業形態人員社保制度，全面取消在就業地參保戶籍限制」「全面落實持居住證參加城鄉居民基本醫療保險政策」「統一農民工和城鎮職工失業保險參保繳費辦法」「擴大新就業形態人員職業傷害保障試點範圍」。

進了城、能留下，一直是許多外出務工人員心願。《意見》明確，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶。

大陸發改委副主任鄭備稱，將實施新一輪農業轉移人口市民化行動，聚焦破除1.7億多進城農民工及其隨遷家屬市民化過程中的堵點卡點，針對大城市落戶難問題，重點加快推動城區常住人口300萬以上城市放開放寬落戶條件。

針對農業轉移人口最關心的教育問題，《意見》提出，各地接下來需嚴格落實「兩為主、兩納入、以居住證為主要依據」的義務教育隨遷子女入學政策，全面清理不必要的障礙。

此外，《意見》還鼓勵有條件的城市逐步將穩定就業生活的農民工群體納入城鎮住房保障政策範圍。