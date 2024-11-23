你有過半夜3點莫名醒來之後翻來覆去就睡不著的經驗嗎？不少民眾人到中年陸續出現這種惱人狀況。美國一名健康專家說，假如你午夜醒來發現自己難以入睡，有個與眼球運動有關的「怪招」可能有所幫助。此前有丹麥醫師已撰文說明此法能提高褪黑激素分泌濃度，因而有效。

英國《每日郵報》周五（22日）報導，在美國經營身心健康資訊網站的葛登（Heather Gordon）21日在TikTok開設的頻道Pretty Sick Heather發布短片分享自認次次有效的助眠祕訣，那就是在閉著眼睛的情況下「翻白眼」。短片發布2天就吸引超過490萬次點閱，將近25萬人按讚。

葛登說，睡到一半醒來發覺很難回到入睡狀態時，首先把眼睛閉上，然後把眼球朝上方轉動、做出「翻白眼」的動作。接著把眼球朝下轉成注視地面的角度，然後恢復到正常直視前方的角度。

這時，讓眼球朝左轉一會兒，再回到直視角度；接著往右看，維持一下子，再恢復到直視角度。接下來再次「翻白眼」，然後順時針方向、逆時針方向各轉一圈。最後，讓眼球做出鬥雞眼狀，就算大功告成。葛登特別提醒，整套眼球運動必須閉著眼睛執行。

葛登說，睡到半夜醒來，只要做這套「眼球體操」並且不斷重複，直到睡意再次襲來為止。她以自身經驗為例，通常做2個回合就會睡著了，「我向各位保證，一定能睡著」。

這支爆紅短片上架2天就吸引超過6000則留言，大多數網友都盛讚「有用」。一名網友致謝：「我做了3個回合就覺得愛睏了，謝謝你！！」另一人寫到：「我一邊看你的短片一邊照著做了3個回合，結果睡著了，3小時之後我醒來，這影片還在循環播放中。」一名女網友宣稱，此法讓她睡了「此生最久的一覺」。

丹麥心臟科醫師吉倫（Willem Gielen）去年10月曾撰文介紹這種眼球運動方式能夠助眠。他指出，轉動眼球的動作與身體釋放褪黑激素有關。褪黑激素是與人類調節睡眠模式有關的荷爾蒙。想讓自己入睡的時候，可以刻意把眼睛朝上轉動做出翻白眼狀，就能觸發進入睡眠的自然過程。這個動作能讓精神放鬆、啟動副交感神經系統讓身體放鬆、調節腦波、養成放鬆與睡眠的條件反射。有大量研究顯示，睡眠階段的快速動眼期（REM sleep）有助於觸發褪黑激素釋放。