第61屆金馬獎23日晚間於台北流行音樂中心舉行，稍早由執委會主席李屏賓及評審團主席譚家明揭曉最佳劇情片，本屆金馬獎共有99部劇情片參賽，最後入選5部作品《從今以後》、《默視錄》、《鬼才之道》、《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》，最後由《一部未完成的電影》奪下該獎項。
譚家明表示，好電影應該掌握3個原則，導演對電影語言的掌握、故事中感情的高度與深度，以及故事人讓觀眾感動的方法，「好電影是能感動人，好電影是有生命的」，顯然這也反映了本屆的評選標準，因此由《一部未完成的電影》拿下最佳劇情片。
而評審團說道，《一部未完成的電影》記錄了電影製作及面對疫情阻礙的過程，該片以各種鏡頭媒材交疊，包含電影的全面視野與格局，「是一部不該被忘記的作品」。雖然《一部未完成的電影》的導演婁燁並未親自出席領獎，但他的監製兼妻子馬英力，對此感謝大家的支持，坦言這是很漫長、很有趣、很實驗性的過程，「因為作品太特別，所以這是送給大家的禮物，可能也是尚未完成的這個時代的記憶作品」。
《一部未完成的電影》故事發生在2020年初，從一個小劇組出發，準備繼續拍攝一部10年前未完成的影片，但迫於疫情封城的狀態，大家只能透過手機進行拍攝，因此催生了這部偽紀錄片的作品，同時也展現了業界對於電影的熱情。
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