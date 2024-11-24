以產業所需之技術為培養核心的技職教育，與日新月異的人工智慧（AI）發展，雙方若是緊密協作，將能成功培養出符合產業需求的AI技術人才，多位產學專家23日在一場研討會上強調，「符合產業需求的AI技術人才」會為未來所最需要，現在已不是單靠一方面就能完成，技職教育和產業界應合作開發課程、技術培訓、資源共享，也包括共建AI人才庫，甚至參與AI相關的政策制定。

中華工業教育研究發展基金會23日於新北高工舉行「AI時代來臨產業研討會」。中華工業教育研究發展基金會董事長許永德表示，台灣技職教育長期借鑑德、美經驗，但在少子化和升學主義影響下，今日的技職教育正面臨職業人才短缺的困境，AI應用正以日新月異的速度發展，技職教育若能及時因應，將在解決人力短缺和提升產業競爭力中扮演關鍵角色。

新北市教育局對於技職教育非常重視，新北市教育局長張明文23日也特別與會。他在致詞㫢指出，AI技術將帶來技職教育的革命性進步，「如果技職學生能在技能之上善用AI，這將成為台灣未來最重要的競爭力。」張局長也感謝已故基金會前董事長許智偉對台灣技職教育的奠基貢獻，呼籲技職體系需持續改革以迎接新時代的需求。

研討會重要的兩場專題演講，由長庚大學智慧運算學院院長許永真引言介紹，中央大學資工系教授、中央研究院合聘研究員蔡宗翰以「AI對技職教育衝擊與影響」為題，分享最新研究心得。許永真和蔡宗翰列名「台灣AI最有影響力的20人」，且為國科會大型語言模型TAIDE團隊的核心人士。

蔡宗翰指出，AI發展對技職教育帶來衝擊，其應對策略包括，把握生成式AI帶給技職教育核心技能要求的改變，其運用在教學設計與學生培育模式上的挑戰，以及技職教育應結合產業趨勢設計未來導向的課程，培養AI時代的高競爭力人才。

「AI對產業衝擊與影響」為全國工業總會秘書長呂正華的演講主題，重點為AI在產業中的應用。呂正華輔自數位發展部產業發展署長轉任現職，演講中向聽眾說明政府規劃的「台灣AI行動計畫2.0」、AI基本法草案等，說明政府準備好迎接生成式AI 對垂直產業帶來的全面影響，加強生成式AI應用擴散，加值到各領域

呂正華指出，產業變化非常快速，AI更令產業有新面向，技職體系各級學校需要透過加強與產業的聯繫、改善教學資源、提升師資培訓、以及強化學生基礎能力，才能克服這些挑戰，並成功培養出符合產業需求的AI技術人才。

在圓桌論壇分享產業觀點的和昕精密公司董事長魏煜成，認為產業界對於AI浪潮的應對策略，已強化人才培養，技術應用，及平台搭建等，目的是好好在AI時代導入技職教育人才，持續保有產業的競爭力，他願意以公司的資源和技職教育界共同合作開發課程、共享產業資源。