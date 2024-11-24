有申請嗎？日前有騎士行經高雄市鳳山區一處巷弄時，發現前方有輛貨車後斗上載著「一棟木屋」，並且在巷弄內左閃、右閃，深怕不小心就會將一旁駐停的車輛刮傷，或是被對向來車撞上，因此，緩慢的開在巷弄內，但是，整輛車塞滿巷弄，也讓經過的機、汽車小心翼翼閃過。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市鳳山區文聖街上，日前有機車騎士騎在該街道時，發現前方有輛貨車後斗上載著一棟木屋，塞滿整個巷弄，當巷弄兩排有臨停的車輛、或是有來車要經過時，該貨車便小心翼翼的左、右閃避；對此，該頻道的標題也戲稱之為「霍爾的移動城堡」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「如果有申請我就不嘴了，但99%沒有」、「全球最大車宿，沒有之一」、「這個我知道，是露營車對吧？」、「這種在美國要跟警察申請交管，台灣不知道需不需要」、「有點像鴿舍」、「大驚小怪，是粉鳥(鴿子)的家啦」。