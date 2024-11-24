馬來西亞新山市一間服飾店的年輕女店員，被老闆抓到在過去2個月中，偷將店內的電子支付收款碼改成自己的電子錢包，盜走最少15萬令吉（約新台幣104.7萬元）的營業額，更私自拔掉店內的網路連線，不讓老闆發覺自己在偷錢。

據《星洲日報》報導，事情發生在馬來西亞新山市一間服飾店，該店家老闆在臉書上揭露，一名剛被錄用的年輕女員工一入職就開始偷店內的錢。

這位老闆告訴媒體，這名店員不僅將店內付款用的QRcode，全部偷換連往自己的電子錢包，導致客戶的付款全部轉進店員的私人帳戶；甚至就連客戶支付的現金，也沒有放入收銀機內，而是全部自己私吞。此外，她為了延遲老闆發現自己偷錢的行徑，還偷偷拔掉了店內的網路線。

被害老闆透露，自己一開始真的沒有發現，直到她發現店內帳戶的金額一直在減少，察覺有異，調閱店內監視器畫面，才發現店員一直在偷取店內的金錢，而根據她的估計，損失金額高達馬幣15萬令吉，讓她氣得七竅生煙。

這位受害老闆指出，她已經向當地警方報案，希望警方能盡快替她追回這些被盜走的營業額。

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