43歲的大陸女星田朴珺演出過《後宮甄嬛傳》中「敦親王福晉」一角，2012年她與大她30歲的富商王石「父女戀」曝光，兩人後來證實已經結婚。近日，田朴珺曬影片開箱她和王石的行李箱，可見王石的箱內只有幾件衣服，衣服上還有紙片，相當不修邊幅，而田朴珺不僅幫另一半帶了藥袋，還帶了環保杯、路上要吃的堅果，可見事事都為另一半考慮的心意。

田朴珺12年前與大陸四大地產商之一的萬科集團創辦人王石傳出戀情，2018年王石在頒獎典禮上公開稱呼田朴珺為「wife」，暗示兩人已婚；之後田朴珺在朋友圈曬出王石一張半裸照，證明老公保養得宜、寶刀未老。隔年田朴珺受訪，讚王石正直善良，但私下生活常需要她幫忙打點，表示：「在我眼中我們更像是母子戀，他有時候更像個孩子」。

田朴珺2012年與王石傳出戀情。（圖／翻攝自田朴珺工作室微博）

田朴珺吐槽老公的行李箱。（圖／翻攝自田朴珺微博）

近日，田朴珺曬出一支影片，分享要陪老公到外地開會，開箱兩人準備好的行李箱，年紀大的王石箱子裡有衣物、攀岩包，隨即被田朴珺打槍：「你右手受傷還要攀岩啊？」而且衣服上還有紙屑，讓田朴珺虧「邋遢、隨便」。

田朴珺秀出幫另一半準備的行李箱。（圖／翻攝自田朴珺微博）

而打開田朴珺的行李箱，衣服已經井然有序地打包好，洗漱包裡還有防曬霜、面霜、擦傷外用藥膏，萬一肚子餓還有自備堅果，讓王石一秒變成孩子說：「這是我的最愛！」田朴珺又說知道老公不愛喝瓶裝水，所以自己準備了環保杯，也帶了可以替換的球鞋，超級細心地準備好另一半需要的行李和藥物，引來網友回：「姐姐連藥都帶了！很細心我都沒想到」、「田朴珺真的是細節感滿滿」、「好幸福的老王」。