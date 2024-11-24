成立逾10年，被稱為台灣最隱密高檔餐廳的海峽會今年8月易主，國泰蔡辰男為何選擇把股權出售給婚宴集團御嵿國際？

「我今年85歲了，是早該退休的年紀，做起來真的是有點勉強，聽到有人要接手，真的如釋重負。」採訪這天，坐在39坪大、可容納20到28人的包廂，國泰蔡萬春家族長男、台北知名高檔全預約制餐廳「海峽會」榮譽會長蔡辰男，臉上掛著自在笑容，分享自己出售海峽會股權的起心動念。

一旁的沙發上，還坐著海峽會新任經營者，御嵿國際（以下稱御嵿）董事長孫正強。這，是海峽會易主後，兩人首次一同接受媒體訪問，同時，孫正強也頒發榮譽會長聘書，給目前仍有約兩成持股、擔任海峽會董事的蔡辰男。

蔡辰男懷「嫁女兒心情」

與御嵿孫正強一拍即合

「女大當婚，母親再捨不得，時間到還是要把女兒嫁出去！」蔡辰男坦言自己年事已高，加上兒子沒有接班意願，早就有想找人經營的念頭。

不僅懂吃，還進得了廚房指揮作羹湯的蔡辰男，看好兩岸交流下的高端陸客商機，當年以74歲高齡入主海峽會，宏仁集團總裁王文洋、國巨電子董事長陳泰銘、國產集團總裁林孝信等人，都衝著他的美食家招牌而入股，海峽會也一躍成為名人、企業家宴飲首選之一，不少兩岸政商往來在台酬酢，都曾在此舉杯交流。

蔡辰男對美食的講究與熱愛，以及投注在海峽會的心血，體現在每道菜式上，不論是食材、燉煮步驟、菜盤呈現，樣樣講究。每到季節新菜單上市前，必定親自試菜，以火眼金睛與味蕾檢視每道菜色的細節，試一次不滿意就再試第二次，不少親朋好友都曾受邀前去試菜，提供菜色改進方向，就是為了力求盡善盡美。

海峽會在蔡辰男的呵護下打響市場名聲，許多台北名流都嘗過海峽會招牌火鍋，擺上沙漏，提醒汆燙最佳秒數的鮮肉、魚片，以及陸續開設的壽司、粵菜廳、法式料理……，歷經11年，老驥伏櫪終究還是年紀大了，交棒孫正強，是老先生為鍾愛的餐飲事業，找到的傳承之道。

於是今年8月，御嵿以新台幣3500萬元，從蔡辰男手上，買下海峽會43.75％股權，加上子公司晶宴生活創意在此之前從不同股東手中購入的持股，御嵿在海峽會的持股共達62.5％，正式拿下海峽會經營權及4席董事。

2012年開始營運、位在台北宏國大樓地下一樓的海峽會，是由台北聯誼會創辦人王國禎創立，2013年由蔡辰男接手經營。該餐廳最大特色為1500坪的空間，幾乎都是包廂，空間大的同時又具備私密性，被稱為是全台最隱密高檔餐廳。

蔡辰男決定退隱交棒後，市場上不只一家業者曾表達有意願接手經營，「我們長得漂漂亮亮，誰不稀罕娶我們？但總得找到對的人。」但蔡辰男在意的，是接班人能否保留原本營運模式，同時照顧老員工，才是他決定交棒的關鍵。

而曾一手帶領台鋼集團旗下久陽精密、榮福等公司轉虧為盈，去年才入主御嵿的孫正強，因為擁有良好的財務管理實績，加上跨足餐飲事業後積極重整公司版圖，有意擴展高端餐飲，符合蔡辰男心中期待。

「海峽會這塊招牌、服務品質是有目共睹的，訓練人不容易，老員工離開，我才要擔心。」孫正強坦言，在缺工的時代，人力已經成為高檔餐廳經營上最大的挑戰。他盤算，御嵿沒有經營高端餐飲經驗，而海峽會已經是一個有十多年歷史的品牌，加上旗下2千多名會員含金量高，有助於集團跨足高端餐飲市場

為此，去年11月，他得知蔡辰男有意出售海峽會股權後，就透過王國禎、捷年集團總裁呂台年牽線，爭取接手海峽會，最後雙方在今年3月拍板，決定這樁股權出售案。

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