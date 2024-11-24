美超微（Super Micro Computer）宣布找到新會計業者，並且提交一份延遲申報計畫，下市危機暫時解除，其實美超微曾於2018年8月因延遲提交財務報告而下市，後於2020年1月再次上市，這次又一度陷入下市危機，外媒認為家族企業可能是最大管理黑洞。

《華爾街日報》報導，梁見後是土生土長的嘉義人，故鄉就在竹崎獅埜村，他畢業於北科大前身，臺北工專電機工程科， 靠自己存錢赴美留學取得電機碩士，1993年在加州矽谷創立美超微，投入當時市場較不重視的伺服器領域。

梁見後創辦美超微，需要相關供應鏈支援，於是找親人協助。他身為家中長子，下有三個弟弟，二弟是大訊集團（ABLECOM）董事長梁見發，主要供應美超微機殼；三弟是肯微科技（Compuware）董事長梁見達，供應高效能電源供應器；四弟則是浩然科技（ALTLED）執行長梁見國，公司原主要產品為高功率 LED，由於市場萎縮，近年積極轉型為大訊供應商，從事機殼打樣，同樣成為美超微供應鏈的一員。

但美超微供應鏈背後是龐大家族企業，也可能變成管理黑洞，《財富雜誌》報導，梁見後與妻子劉秋珠、廖益賢是董事會成員，另外包括梁見後的2個弟媳也都在公司任職，另一名弟媳與則梁有1290萬美元的借貸關係，劉秋珠的哥哥與兩名姻親也在同公司任職。

也有市場推測，美超微在AI市況前景光明下卻出狀況，可能與公司牽涉地緣政治敏感議題有關。

雖然美超微下市危機暫時解除，但《巴倫周刊》撰文示警，美超微尚未脫離困境，還有以下3大難關。包括利潤率惡化、賣空者攻擊，以及多次錯過申報等挑戰。

另根據《wccftech》報導，美超微日前收到納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司不符合那斯達克上市規則5250(c)(1) 條，報導認為，美超微要求額外時間提交必要報表的請求已被拒絕，下市警報尚未解除。