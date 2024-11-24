51歲男星Paul（朱柏仰）和小17歲的老婆咪咪結婚9年，夫妻育有2個寶貝女兒，幸福組成一家四口。他們樂於分享生活和育兒日常，不過Paul在20日卻發文透露，咪咪當年生第二胎時，獨自搭計程車到婦產科，正當Paul問老婆為何不打給他，讓他一起去醫院，沒想到咪咪卻說：「你工作正在忙，生產我自己來就好了」，讓Paul直說：「還好母女均安，不然我不會原諒自己的」。

Paul日前在臉書分享，咪咪懷第二胎時，當時經濟狀況沒有很理想、壓力很大，在接近預產期時，他接了一個午夜的通告，還叮嚀老婆：「如果有任何狀況，記得打給我或經紀人啊」，咪咪則說：「離預產期還有一個禮拜啦，不用擔心我！」Paul到攝影棚後，也事先和經紀人跟吳宗憲說了，憲哥還告訴他「工作小事老婆生產重要」，結果順利錄完影，Paul打給老婆沒接，還猜應該是睡著了。

Paul和咪咪常大方曬恩愛。（圖／mimiandpaul Instagram）

結果一到家，Paul發現一個人也沒有，打給所有人都沒人接電話，當下慌到不行，結果他靈機一動打給咪咪平常去的婦產科，對方竟說：「她剛剛自己搭計程車來了！」Paul趕緊衝過去，後來他問老婆，當時為何不打給他，讓他一起去醫院，咪咪則說：「你工作正在忙，生產我自己來就好了」，讓Paul直說：「還好母女均安，不然我不會原諒自己的」。

Paul分享這段故事，吸引網直呼，咪咪超級勇敢、獨立，心疼她在重要時刻又體諒另一半，Paul也放閃表示，絕對會好好照顧老婆，「一輩子都不夠」、「疼是一定要的」，網友還問是否要第三胎，Paul則回應：「還好結紮了」。