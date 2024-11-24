美國商務部於上週五（11月15日）宣布，依據《晶片與科學法案》，向台積電（2330）亞利桑那州廠提供66億美元補助一事，已正式敲定。外界解讀，拜登政府顯然希望，趕在川普明年1月重返白宮前，盡快兌現《晶片與科學法案》的補助支票。

但在川普的觀念中，與其花錢補貼他國業者赴美建廠，不如直接對其出口商品加徵高關稅，業者為了規避關稅成本，就會在美國「自費設廠」。「你連0.1美元都不用付」川普強調。

台積電已在美設廠 關稅只會讓情況變複雜

不過，川普動輒威脅對進口晶片加徵關稅的行徑，未必對美國有利。部分美媒質疑，此舉可能導致他國業者直接把關稅成本轉嫁給美國客戶（例如：輝達），壓縮其獲利，將對投資人最看好的人工智慧（AI）交易，帶來負面影響。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深顧問芮恩希（William Reinsch）表示，有人認為加徵關稅是迫使台積電來美國建廠的方法，但台積電「已經」在亞利桑那州設廠，關稅不會讓這項計劃進度加快，反而可能使情況變得複雜。

美國國際貿易委員會2023年的工作報告顯示，截至2021年，美國進口的邏輯晶片（包括中央處理器和圖形處理器），有44％來自台灣。

《財訊》雙週刊指出，有鑑於台灣在半導體供應鏈的重要性，產業研究機構Futurum Group執行長紐曼（Dan Newman）認為，川普的關稅威脅，比較像選舉時的政治語言，不代表他真的會全面推動高關稅，「川普不太可能做出傷害經濟的事情，因為經濟是他的主要訴求。」

川普把股市表現當政績 依漲跌調整政策方向

根據華爾街對川普前一任期的觀察，他向來把股市視為衡量執政成果的標準之一。「川普認為，股市表現是政績的重要一環。」財富管理業者Apollon Wealth Management投資長斯特納（Eric Sterner）說。

文章來源：財訊雙週刊