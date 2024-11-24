根據《財訊》雙週刊報導，美國總統川普再度上任後，市場擔心地緣政治所帶來的衝擊將更加劇烈，台灣供應鏈要如何因應？神通集團創辦人苗豐強認為，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，尤其在半導體產業，50年發展下來，供應鏈的全球化讓所有生產集中在一個國家變得困難，需考慮供應鏈複雜性。

苗豐強指出，台灣半導體產值舉足輕重，但護國神山上還有小樹大樹、森林、河流等密布，是一個非常複雜的產業鏈，影響範圍非常大，而且光有半導體還是不能用，最終還必須需走到系統端。

舉例來說，1台高階伺服器裡面有高達1萬個的零組件，當中的低端元件如電阻、電容等也一樣重要，而且有許多零組件來自於東南亞地區。「50年前，我剛回來台灣，當時大家把供應鏈全球化，現在要把供應鏈全部集中回到一個國家，是件不容易的事情。」苗豐強強調。

苗豐強緊接著說，供應鏈可以分成兩大方向來看，第一是製造層面，另一個是應用層面，應該要思考一下，不同的國家適合做不一樣的事情。像是人們生活不可或缺的手機，用起來很簡單，但看起來越簡單的東西，製造越複雜，相關軟體也越複雜。

生成式AI引發各界軍備競賽，如何看待未來的發展？苗豐強認為，未來硬體的需求只會越來越多，且軟體的負載會越來越大。簡單來說，雖然高速公路的人工收費閘口撤掉了，但硬體投資都到後台去了，包括網路通訊、電腦運算、儲存設備等等。從AI應用而言，發電設備都算是供應鏈的一環，像科技巨擘亞馬遜也要投資核能廠，不過，現在供應鏈應該要Balance（平衡）一點。

根據《財訊》雙週刊報導，他也提到，未來人工智慧產業，人才是台灣最缺乏的一環，像新加坡拚命開放，已取得不少人才；以前台灣人才都被挖到美國去，現在已經回流一些，不過，台灣的交通運輸、薪資、房價等環境還有持續改善的空間。

文章來源：財訊雙週刊