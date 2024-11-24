各大品牌商爭相投入電商市場，為電商整合服務商帶來新機會；欣新網從商品銷售設計、數位行銷、客服到倉儲配送，建立一條龍服務系統。

「在台灣，連早餐店都在賣咖啡，所以過去咖啡機品牌專攻的主力客戶都是商家或企業；但咖啡機應該是要走到每個人的生活裡，靠著這個思維，我們讓De'Longhi成為台灣全自動咖啡機品牌龍頭！」國內電商整合服務商欣新網總經理黃懷恩跟《財訊》分享，欣新網是如何讓在全球前兩大咖啡機品牌、在台灣市占落後的De'Longhi，逆轉勝成為全台第一。

根據《財訊》雙週刊報導，欣新網背後的兩大股東各有來頭，包含國內老牌代理商欣臨集團和新竹物流，一手掌握欣臨眾多品牌的基本盤，另一端還有新竹物流的倉儲與配送服務當後盾，可說是公司最大的競爭優勢。目前欣新網代理經營包含萊雅、樂高、三得利、明治、Reebok、New Balance、TWININGS（唐寧）、獅王、PANDORA（潘朵拉）等逾200家國際知名品牌。

線上線下不同 運營有眉角

欣新網的崛起，要拜疫情改變品牌商的經營模式所賜。疫情時期開始讓品牌商意識到經營電商的重要性，「以前經營線下，流量不是品牌商的功課；但是現今在線上，每家上架的電商平台都要審查，你的商品到底可以導多少流量給我？」黃懷恩不諱言，經營電商，流量就是一切業績的根本。

以往，很多國際品牌都是經營線下的高手；但是跨足到經營思維截然不同的線上，首先要怎麼精準找到大流量且適合自家商品曝光的電商平台上架商品，並且有效帶動業績成長？就是一個很高的門檻，很多品牌商都不得其門而入。

以義大利咖啡機品牌De'Longhi為例，欣新網提供品牌從商品銷售設計、電商網站經營、數位行銷、客服，到物流配送服務。欣新網一開始就發出問卷並且上架在嘖嘖做群眾募資，從中了解消費者對哪些賣點有興趣，接著找設計部門把廣告文案做出來，再根據不同賣點的消費族群，找不同的網紅拍影片說故事，在品牌與網紅的臉書、IG推播。但最難的環節，是要如何把這些素材變成廣告，下在真正有流量的電商平台？

《財訊》雙週刊指出，為此欣新網開發了「Power AI智能廣告投手」系統，客戶一鍵即可將廣告投放至Google、Meta、蝦皮等平台，不再需要學習各平台不同的後台系統；系統也能即時蒐集廣告數據，並以視覺化圖表呈現，提供客戶更新的轉換數據與成效。

文章來源：財訊雙週刊