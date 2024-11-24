女子小萱（化名）指稱，母親臨終時告知，阿國（化名）並不是她親生父親，當年是未婚懷孕，且因民俗風情保守，結婚時（當時她已2歲）便將她登記為阿國之女。小萱表示，父母早已離婚，但戶籍資料父親仍是阿國，讓她的身分及財產上權利的安定性受有危險，因此請求確認親子關係不存在。

法院審理，小萱指稱，她與阿國並無親子血緣關係，阿國及其家人也都知道這件事，而母親與阿國在她就讀國中時已經離婚，直到前2年母親在臨終之際，才將實情告知她。阿國到庭則證稱，小萱的主張沒有問題，小萱並不是他親生的。

法官認，現代生物科學發達，醫學技術進步，以DNA基因圖譜定序檢驗方法，鑑定子女之血統來源的精確度，已達百分之99.8以上，而鑑定報告顯示，小萱與阿國無親子血緣關係存在，堪認小萱之主張為真實。

法官審酌，雙方之間既不存在真實血緣之親子關係，小萱起訴請求確認彼此間之親子關係不存在，為有理由，應予准許。