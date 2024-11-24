女子小萱指控父親阿國（均化名），1977年與母親離婚後，就離家而不知去向，當時她年僅4歲，對父親印象僅有他對母親家暴，直到47年後，2022年初接獲社會局來函通知，這時才有了父親的消息，得知父親有照顧需求。不滿父親在她年幼時，就未善盡扶養義務，情節實屬重大，因此依法請免除她的扶養義務。

法院審理，法官認，民法第1114條第1款有明文規定，直系血親相互間，互負扶養之義務。但民法第1118條之1第1、2項定有明文，受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務：

一、負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為；二、對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。

小萱的表姊證稱，她在小學4、5年級時，有時候會去小萱家住1、2天，但是她從來沒有看過小萱的父親阿國，而且她的父親跟小萱的母親說，阿國是一個完全不顧家的人，所以她從來沒有看過阿國，阿國也從來沒有回家過。小萱大概從幼稚園開始，就沒有看過她的父親，都是由小萱的母親從事美髮工作扶養。

法官審酌，阿國在小萱4歲時就已離婚，之後未曾探視或扶養小萱，而人類幼年為亟需父母照看之時期，如未予適當照顧、教養恐難長大成人，阿國卻無端缺席，無正當理由未盡扶養義務，並且情節確屬重大。日前依法宣判，小萱請求免除對阿國之扶養義務，核無不合，應予准許。

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