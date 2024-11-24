婦人小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，不料，阿國卻在2010年於大陸地區，因案遭到刑事拘留，隔1年就被判處無期徒刑確定，自此就入監服刑。小萱不滿阿國已14年未能共同經營夫妻生活，雙方根本就已經無法維持婚姻，因此憤而依法提起離婚訴訟。

法院審理，阿國經法院合法通知，但是因為在服刑中，所以無法於言詞辯論期日到場，但他在大陸法院人員詢問時表示，無須等到他服刑完畢出監，他也不會委任親友代他到場，可由法院直接就判決，他同意小萱的離婚請求。

法官調閱入出境資料顯示，阿國在2010年2月出境後就不曾入境，且於同年5月在大陸地區遭刑事拘留，並經當地法院判處無期徒刑，現在仍在監獄服刑。而小萱的父親也證稱，阿國最近一次去大陸後，就不曾再回來過，已經入監執行10多年。

法官考量，阿國已10多年未能與小萱共同經營婚姻生活，且阿國也表明同意與小萱離婚，可見2人均無繼續維持婚姻關係的意願，雙方既然難以繼續共同生活，婚姻所生之破綻也無回復之希望，已構成婚姻難以維持之重大事由。

法官審酌，雙方無法維持婚姻之事由，主要是因為阿國未能與小萱共營婚姻生活，婚姻之破裂自應歸責於阿國。日前依法宣判，小萱請求判准離婚，為有理由，應予准許。