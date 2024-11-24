勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院22日深夜證實，將由不分區立委洪申翰接任部長。對此，媒體人謝寒冰表示，民進黨現在是孤鳥立委林淑芬在砲轟前勞長許銘春，加上民主活水的洪申翰接勞長，總統賴清德是要藉機把手伸進被菊系把持的勞動部，剷除菊系勢力。

謝寒冰23日在政論節目《週末大爆卦》表示，民進黨其他不分區立委沒有那麼傻，勞動部長現在正在風頭上，很難接手，而且勞動部一直是菊系大本營，現在進去就是要跟菊系正面為敵，扛得住嗎？就算扛得住，背後的派系願意跟著得罪人嗎？

對於外界猜測民進黨多位民代棒打許銘春，與高雄市長選舉有關，謝寒冰直言，大家都知道許銘春參選高雄根本沒機會，就是在敲山震虎，要劍指陳菊，但陳菊也不會再有其他職位，所以真正的目的是要剷除菊系勢力。

謝寒冰也提到，打許銘春找林淑芬這種黨內孤鳥最好，反正林淑芬本來就跟各派系關係都不好，現在林淑芬可能終於變成賴系，不然也沒必要現在出手；同時找來屬於「民主活水」、過去跟各派系淵源不深的洪申翰接任勞長，顯然賴清德是要藉此機會，把手伸進去，要控制過去被菊系把持的勞動部。

謝寒冰也感嘆，明明是一個生命就這樣結束，但是大家腦袋想的都是政治鬥爭、獲取利益，沒有人真正想去解決問題，真正去面對公務體系裡的霸凌問題。