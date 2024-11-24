中國大陸的汽車產業「內捲」（惡性競爭）現象日益嚴重。長安汽車總裁王俊指出，大陸71個乘用車品牌中，僅有3家能夠獲利。他預估，未來將有超過80%的品牌面臨停業的危機。

王俊於日前在世界互聯網大會的「烏鎮咖薈·汽車夜話」中提到，大陸汽車產業正在經歷非穩態競爭階段，內捲競爭現象日趨明顯。國內外良性競爭的局勢減弱，業內的資源消耗殆盡。水軍橫行、惡意抹黑、互挖牆腳、相互詆毀等競爭手段也在不斷升級。

王俊進一步指出，大陸71個乘用車品牌中，僅有3家獲利，產業競爭的激烈程度遠超乎外界想像。他預測，未來將有超過80%的大陸品牌面臨停業困境。

其他車廠也曾發出類似的預警，華為余承東和蔚來李斌均認為大陸未來存活的品牌將僅剩5家左右。小鵬汽車何小鵬稍顯樂觀，但仍預測僅剩7家。特斯拉馬斯克則預言，未來全球汽車市場將僅剩下特斯拉和9家大陸公司。

王俊認為，未來5年內，純電動、混動和燃油車的市佔率將大約為 4:4:2，開啟多動力時代的序幕。在需求方面，購車人群的年齡結構正向 30歲以下的年輕人轉移，汽車的使用場景更加多元，一車多用的趨勢逐漸顯現。

據不完全統計，今年大陸前 10 個月的汽車均價下滑 6.5%，其中燃油車均價下降了 5.5%。大陸市場共上市98款新能源車，但只有10款的月銷量突破1萬輛。