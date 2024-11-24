許多人受信用卡優惠或回饋所吸引，申辦多張信用卡，但對於已辦卻未開卡或長時間未使用的信用卡，該如何處理呢？外媒報導，專家提醒，即使信用卡未經使用，仍會計入信用卡額度使用率，一旦剪卡，額度使用率就會提高，進而影響個人信用評分。

據CNBC 報導，消費金融機構Bankrate於10 月調查顯示，近40%的美國人已刷爆或接近刷爆信用卡，此舉恐對信用評分造成負面影響。

信貸專家烏爾茲海默 （John Ulzheimer）擁有超過20年的從業經驗，他表示，信用卡額度使用率在信用評分中扮演關鍵角色，而刷爆信用卡並無任何益處，反而可能提升額度使用率，損害持卡人的整體信用評分。

他指出，更高的信用卡額度使用率與較高的信用風險之間存在關聯性。隨著額度使用率上升，持卡人「未能按時還款」的可能性也隨之增加。

反之亦然，這就是烏爾茲海默建議維持額度使用率在10%或更低的原因。他表示，額度使用率低於10%的持卡人具有最低的信用風險，因此能獲得較佳的信用評分。

如何維持較低的信用卡額度使用率？烏爾茲海默提出兩項建議：

一、 提高信用卡額度

提高信用卡額度有助於降低使用率。例如，原額度為4000美元，消費2000 美元，使用率就是50%，若將額度提升至6000 美元，使用率將下降至約33%。

二、舊信用卡勿剪掉

持有舊信用卡有助於延長信用年齡，進而提升信用評分，並能降低額度使用率。

烏爾茲海默強調，未使用的信用卡仍然會計入額度使用率。舉例來說，持有兩張額度為5000美元的信用卡，其中一張已消費2000美元，則使用率為20%，但若剪掉另一張卡，使用率將飆升至40%。換言之，額度使用率上升會導致信用評分下降。

烏爾茲海默將提升信用評分比喻為馬拉松而非短跑，是一場「持久戰」。除了維持較低的額度使用率，也必須按時繳卡費，同時避免開設過多信用帳戶。

在台灣，若半年未使用的信用卡，通常可考慮剪卡。除了自行將卡片剪掉外，也須致電發卡銀行通知，完成註銷手續。有些銀行會要求將剪卡後的信用卡寄回。

剪卡時，應注意將信用卡的磁條、姓名、卡號及晶片等個人資料完全毀損，以避免個資外流的風險。