苗栗一名崔姓男子於去年5月駕駛GTR跑車載著一名未成年少女小美（化名）跑山，竟趁返程途中強行撫摸對方胸部。事後，小美向家人揭露遭遇並報警處理。法院審理後，認定崔男涉成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月。崔男不服判決上訴並與小美達成和解，台中高分院，宣告緩刑四年，並要求執行60小時公益勞務及參與5場法治教育課程。緩刑期間付保護管束。仍可上訴。

判決書指出，崔男於去年5月12日晚間9時40分駕駛一輛GTR跑車，載著一未滿18歲的少女小美跑台三線。當天與他同行的還有友人「阿勇」及其他數人。行程中，崔男在返程途中，趁小美坐在副駕駛座之際，伸手進入小美衣內撫摸右胸乳頭，隨後又隔著衣物撫摸胸部。小美事後回家向男友及家人哭訴，並於隔天報警。

警方接獲報案後，隨即將崔男傳喚到案。崔男對觸摸行為坦承不諱，但辯稱是經小美同意，並未違反對方意願。然而，小美於警詢及法院審理期間多次陳述「他把右手從我上方伸進去我內衣，摸我的右邊奶頭，摸了快10秒」，指控崔男行為粗暴，曾試圖反抗但未能成功。

法院審理後，採信小美的陳述及其他相關證據，包括同行友人證詞及事發當日的跑山路線圖等，認定崔男確實在未經同意下對小美進行猥褻行為。法官指出，小美的陳述自案發至庭審期間，內容前後一致，並無矛盾之處，可信度高。

儘管崔男辯稱小美未有明顯反抗，行為時間短暫，不構成強制猥褻，但法院認為，受害人年僅未成年，且案發過程中明顯遭受不當侵害，已符合刑法第224條規定的成年人故意對少年犯強制猥褻罪要件。

苗栗地方法院考量崔男初犯，且已認罪，並與告訴人達成和解，最終判處有期徒刑，但宣告緩刑4年。緩刑期間需參與5場法治教育課程，並向公益機構提供60小時的義務勞務。此外，法官明確規定，他不得再對小美有任何不法行為，且緩刑期間將受保護管束。仍可上訴。

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