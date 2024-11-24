台中市一名魏姓男子在某飲料店前，見一名短裙辣妹小美（化名）在店外與友人交談，便趁機對其進行性騷擾，並在小美男友阿德（化名）介入質問後，發生衝突，魏男竟拿出剪刀作勢攻擊，小美見狀趕緊報案。魏男因恐嚇危害安全被判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，魏男於民國112年12月13日中午12時30分許，於台中市某飲料店前，見一名小美在店外與友人交談，便趁機對其進行性騷擾，並在小美男友阿德上前質問後發生衝突，魏男竟拿出剪刀作勢攻擊，小美見狀趕緊報案。魏男在現場欲脫離時，為威脅阿德不讓他離開，竟從包包內取出一把綠色剪刀，揚起刀鋒步步逼近。此舉使得阿德感到生命受威脅，心生畏懼。最終，警方到場後將魏男控制，並依法逮捕處理。

法官表示，魏男的行為不僅缺乏對法律的基本認識，尤其在性騷擾與暴力威脅之間的界線，且對他人安全的威脅顯而易見，應予以懲處。考量被告犯後否認犯行之犯後態度；依恐嚇危害安全罪，判決其拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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