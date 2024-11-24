檢舉難度高？有網友在分享一張照片，並指出照片中的機車燈光「爆亮」，不僅非常刺眼，且連該輛機車的樣子都看不見，對此，他也氣喊「真的很想問候他祖公祖嬤，裝這什麼燈」；網友也表示「真想叫他自己蹲在自己車前面看到爽」，還有網友認為「送驗車單給他應該比較實際」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1張照片，並在貼文寫下「遇到這種的，真的很想問候他祖公祖嬤，裝這什麼燈，這還是一台機車」，最後來說「眼睛是很不好膩」；從曝光的畫面可見，原PO在一處路口拍到1輛機車，但是該輛機車的大燈亮到整個畫面都曝光，且完全看不出來燈光後面是1輛機車。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「現在很多，尤其是開霧燈的一堆」、「真想叫他自己蹲在自己車前面看到爽」、「現在社會太黑暗了！需要超白光照亮前途」、「一堆人都這樣啊！晚上騎車真的會眼瞎」、「警察要不要抓而已，強力執法就會有嚇阻力」、「現在10輛裡面有1輛，都快青光眼了」。

另外，也有網友認為，「可以檢舉，但難度很高」、「這種就是跟在他後面開始檢舉違規行為，我都這樣請他噴好幾萬的罰單」、「送驗車單給他應該比較實際」、「警察應該順便抓這個，讓他蹲在前面直視一分鐘體驗一下這美妙的燈光」、「是否建議修法，開遠光燈吊銷駕照」。