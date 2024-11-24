過去大公司為了瞭解未來員工的知識儲備跟思考反應能力，往往會在面試的過程中，加入怪異問題的環節，順便了解求職者的脾氣。網上就有流傳一個面試內容，面試官詢問「紅豆和綠豆混在一起，怎麼快速把它們分開」，求職者猜測面試官不會亂出題，謹慎思考後給出別出心裁的答案，成功找到工作。

根據微博《職場實戰經驗》發文，大陸一名剛畢業的求職者想找到和自己專業相關的營銷工作，但投了不少履歷都石沉大海，最後好不容易有一間大公司回應，但由於規模越大的公司，求職過程就越繁瑣，他為此在面試前看了許多相關書籍及模擬考題。

到面試當下，面試官一開始問了幾個正常的題目，但到了最後一題時，突然詢問「紅豆和綠豆混在一起，如何1秒鐘就把它們分開」，求職者心想，對方是不會無緣無故出惡搞題目的，於是開始發散思維，找到邏輯上可能的答案，最後他回答「因為紅豆和綠豆都只有一顆，所以1秒鐘就可以分開」。

面試官聽完之後相當高興，表示該求職者的答案通過，並稱很多人聽到這個問題時，都會跳不出慣性思維的框架，只把關注點放在「怎麼分」上面，而不是「分什麼」。