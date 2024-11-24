勞動部勞發署公務員之死案，延燒至前勞動部長許銘春。民進黨立委林淑芬稱，許銘春經常與前分署長謝宜容、許的辦公室主鄭素玲在一起吃飯、喝酒、唱歌。名嘴黃益中表示，許銘春日前接受訪問時，大家都忽略許銘春旁邊這位核心中的核心，也就是她之前的辦公室主任鄭素玲。

黃益中23日在《關我什麼事》節目中指出，還有一個隱藏版人物，許銘春日前接受訪問時，大家都忽略旁邊了這一位，就是許銘春之前的辦公室主任鄭素玲，她才是核心中的核心。連許銘春現在出來受訪，鄭素玲就在旁邊。鄭素玲就是當初提拔謝宜容的辦公室主任，所以他們整個就是肉粽串。

黃益中接著表示，因為許銘春愛唱歌，她整天在外面唱「孤女的願望」，所以很多事情都是由這位大內總管鄭素玲來處理。

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