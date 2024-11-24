今年12強棒球賽確定於24日和日本爭奪冠軍戰，前臺北市政府副發言人柯昱安回憶，真正經典的比賽，應該要跟今年的12強中華隊一樣，最初不被看好，後來發揮出超乎預期的水準，2008年的「8搶3」奧運資格賽，大概就跟今年12強的狀況很類似。

柯昱安23日在網路直播《小牛講正經》指出，2008年這一場熱血的戰役，那個時候沒有大巨蛋，沒有豪華的啦啦隊女孩，沒有龐大的管樂隊陣容，只有傳奇的啦啦隊長標哥，帶著大家用簡單的口號、純粹的吶喊加油。但這場「8搶3」奧運資格賽，創造了傳奇的事蹟！

柯昱安回顧，由於當時像陳金鋒等大咖缺席，因此由一些還在念書的新秀球員上陣，例如鄭凱文、羅嘉仁、李瑋華、小李飛刀李振昌，當時陣容被稱為是拼裝車。但這些選手交出好表現，讓台灣的棒球進入到下一個世代。

到了「8搶3」正式賽事，第1場毫無懸念大勝西班牙，第2場對上不好惹的墨西哥，情蒐又不完整，但最後還是以6比1擊敗墨西哥二連勝，鄭凱文、羅嘉仁一戰成名。

第3場是德國，德國派出球速不到130公里的投手，台灣選手一下難以適應，最後靠林智勝和羅國輝以2比0險勝，拿下三連勝。

第4場加拿大，中華隊派左投倪德福，壓制加拿大左打。最後羅國輝以一記3分砲，逆轉險勝加拿大，被稱為小陳金鋒。

除了年輕小將外，還有日本西武隊張誌家，表現出奇好，主投6.2局無失分，2次牽制成功。此賽事讓張誌家重回舞台，可惜今年元旦在大陸病逝。

柯昱安認為，今年台灣之所以能在12強突破重圍，情蒐完整、引進運動科學、建立心理諮詢，很多人都交出亮眼成績，完全不會因為壓力大而失常。而今年的12強，和當年的8搶3，都帶給球迷無限感動。