搭乘飛機旅行走進機艙落座，有些人會注意到座位上方的「禁菸」號誌燈，而且整個航程之中一直亮著，不像安全帶指示燈在航程平穩期間會暫時熄滅。歐美航空界頒布這項禁令起碼30年了，人人都知道全程禁止吸菸，但為什麼機艙至今沒有撤掉這個標誌呢？旅遊專家說，這是有原因的，而且有其必要。

英國《太陽報》日前報導，今年2月間，美國航空（American Airlines）部分航班的飛機機艙出現禁菸標誌燈故障的情況導致航班延誤，美國航空總署（FAA）10月裁決，航空公司禁菸標誌燈的開關裝置取消「關」的功能，也就是說，美國所有國籍航空的每一架美國航班，禁止吸菸標示燈在整個航程保持開啟，從飛機在滑行道上移動、起飛、航行到降落，全程亮燈。

車輛租賃網站RVShare的旅遊專家布潔禮（Maddi Bourgerie）說明箇中緣由：「禁菸標誌似乎已經過時了，然而，出於多種原因，仍有設置的必要。」第一個原因是公共衛生與安全，她說，現行航空法規要求航空公司貫徹禁菸政策，「主要原因在於機艙內部材料易燃」。

布潔禮說，其次，「禁菸標誌更加保障所有乘客與機組員處於無菸環境」，二手菸對於置身封閉空間的人員而言有危險。

第三個原因則是保護航空公司免於面臨訴訟風險。布潔禮指出，倘若機上發生與吸菸有關的狀況，這些禁菸標誌就能為航空公司訴訟過程提供保障。航空公司飛機起飛前，機組員通都會告知乘客，航班全程禁菸。

絕大多數乘客都知道機艙禁止吸菸，但近幾年電子煙日漸風行，有些使用者誤以為電子煙不在禁令之列或想藉此鑽漏洞。美國運輸安全局（TSA）早在2015年10月就明令禁止機上吸食電子煙，當時機上禁止吸菸已推行超過25年。

機上禁菸，乘客還是可以在隨身行李攜帶香菸，然而點火是危險動作，切莫以身試法。2019年9月有個案例是乘客在登機過程企圖吸菸遭逮，當時飛機正在加油，非常危險，這名與家人同行的當場遭地勤人員禁止登機。另一個案例則是有人在航程中偷偷吸菸被同機乘客發現並向機組員通報，空服員立刻上前制止吸菸行為，飛機降落後直接送交機場警察處置。

布潔禮認為，還有一個比較不明顯的原因是「懷舊」。她說，航空界許多程序與協議都有意極力維持一致、熟悉的色彩，「禁菸標誌已成飛行體驗的基本元素」。

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