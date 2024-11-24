男星吳慷仁近期到大陸拍戲，原定沒有要出席金馬盛會，但在典禮前夕表示順利排除萬難，並偕同上屆影后林品彤揭曉最佳女主角。而頒獎工作結束後，吳慷仁也在社群有感而發寫道「這就是影視工作的魅力吧」，並興奮恭喜楊貴媚得獎。

吳慷仁23日晚間曬出一張在後台與楊貴媚的合照，強調「一直覺得，同類的人是會互相吸引的」，透露在金馬典禮期間，「看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好」，工作時不論受到別人的鼓勵、安慰或批評，「都可能會是你做得更好的動力」。

吳慷仁曬與楊貴媚合照。（圖／臉書 吳慷仁Kang Ren Wu）

同時回憶起在各地拍戲的經驗，「無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。這就是影視工作的魅力吧～」最後他也慶幸有趕上參與金馬獎，「接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。下個作品見」。