對的人永遠不會嫌麻煩！有妹子在網上分享，由於到了25歲仍無性經驗，沒想到，交了男友後，對方卻認為「妳25還是處女，老了、老了」、「處女其實很麻煩，很生澀還要教」、「蜘蛛洞穴，都沒妳結網來的誇張」，讓她覺得沒禮貌立刻分手，並感嘆「男生真的會覺得處女很麻煩嗎？」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到由於在求學時期，大人管比較嚴，因此，直到25歲仍無性經驗，也無偷偷來的機會，不料，前陣子交往快3個月的男友得知她是「處女」時，竟積極地想要和她愛愛，甚至對她說出不禮貌的言語「妳25還是處女，老了、老了」、「處女其實很麻煩，很生澀還要教」、「蜘蛛洞穴，都沒妳結網來的誇張」。

於是，女網友表示，對方立刻成為前男友，她也提到曾和某任男友交往半年，當時也想和對方發生性關係，但是對方認為要緩緩，於是她一等之後，那任男友卻先去跑去偷吃。

對此，女網友認為自己也有生理需求，也無處男情節，更不是「婚後才能愛愛」保守的的女生，但她覺得不隨意和人發生性關係，不過，她仍感到困擾「男生真的會覺得處女很麻煩嗎？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我只能說，對的人永遠不會嫌妳麻煩」、「幸好妳跟前男友分手了，尊重妳的男生根本不會講這樣的話，甚至會等妳真的願意嘗試了才做」、「蜘蛛結網那一句，到底是要多沒家教、沒素養才講得出來」、「如果男生只想玩玩的話才會覺得處女麻煩，真的把妳當結婚對象的知道妳是處女反而超加分」、「還是留到婚後好，找個不會始亂終棄的」、「處女不麻煩，對他而言，麻煩的是不能隨意玩弄的對象，妳要堅定的相信自己」。