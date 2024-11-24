中華隊23日以6比9不敵日本隊，林安可替補上陣在9局上開轟，他表示，知道自己下場機會不多，會更珍惜當下，設定好球路、專心對決投手，「那球剛好有掌握到。」有趣的是，賽後隊長陳傑憲經過時抓住林安可的手臂，喊：「好粗！」

本屆世界12強棒球賽林安可至今出賽4場、2場先發，今天複賽對上日本隊在6局上場代打，1出局二壘有人、落後2分時，林安可強勁一壘方向滾地球被攔下，9局上中華隊最後反攻機會，林安可從橫山陸人手中扛出右外野陽春炮。

林安可賽後坦言，知道自己下場次數不多，所以更珍惜當下，做好上場該做的事，「設定好球路、專心對決投手，剛好有掌握到。」他表示，雖然都是在板凳待命，也是跟著大家一起走到最終戰，「下場時都會是關鍵時刻，自己不敢鬆懈，場邊也是隨時準備，等待每次機會。」

近期林安可雖然比較少先發，但在場邊等待時也都會先預先想好可能碰到的投手，交手時要怎麼面對，24日將再碰上日本隊，前2次交手中華隊都是落敗一方，要在最重要一役決死戰，林安可說：「會利用情蒐提供資料去觀察，設定想攻擊的球種，場上臨場反應很重要。』