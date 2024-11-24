「第61屆金馬獎」頒獎典禮23日晚間落幕，《鬼才之道》以5獎成為本屆最大贏家，金馬執委會執行長聞天祥在會後受訪透露評審內幕，今年的評審會議從早上8點半到下午3點半，「7個小時評審會議完成，非常順利但有小插曲」，由於擔任評審團主席的香港導演譚家明，在1週前因腰部脊椎舊疾復發，無法完成評審作業，「中間也提出其他方式，例如是否可以線上看片等，但金馬獎規定相當嚴格，必須在安排的地方看片，因此最後無法擔任主席工作。」

聞天祥感謝譚家明今天依然抱病出席典禮表達支持，當下得知也特別召開臨時會議，但可惜典禮在即，沒有辦法再遞補其他人當評審團主席，因此最後決定由16位評審完成評審作業，最後推派曾獲2屆金馬最佳美術的黃美清擔任召集人，「假使出現8對8，再把這2部作品拿出來重新討論，再投一次決定，但今年沒有發生這樣的情況」，非常順利地完成評審作業。