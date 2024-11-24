醫學系副系主任王志嘉講演「醫預法為基礎的醫病溝通與醫學人文教育」。（記者范瑜攝）

學生參觀「創新醫學技術展」，對創新醫學科技有極高興趣。（記者范瑜攝）

國防醫學院123週年校慶舉辦一系列活動，今年首創「醫學週系列演講暨研討會」，邀集國際專家學者辦理學術交流，昨日以醫學人文、醫病溝通、特殊環境的人體適應與醫療等豐富主題進行研討，並舉辦「創新醫學技術展」，展示醫學結合科技之新技術或產品，打造與國內外企業合作的交流平臺，深受師生好評。

今年首次舉辦的「醫學週系列演講暨研討會」昨日於國醫各學系教室舉行，匯集多元化學術研討議題，包含軍陣醫學、精準醫學、腦神經科學、感染控制、防疫科學及癌症免疫科學等，開放全校師生、校友及有興趣的民眾報名參加，透過專題講演、學術研討及成果發表方式，增進學習醫學新知與多方交流的機會，促進學術與實務相結合，激發醫學創新思維。

其中，醫學系上午由具東吳大學法學博士的醫學系副系主任王志嘉講演「醫預法為基礎的醫病溝通與醫學人文教育」。他指出，醫預法的醫學人文與全人教育觀點有事中關懷、事後調解及其他素養，包含利益需求探知、衝突理論、重塑對話技巧、面對調解的多元需求、爭點整理與評析意見等，從醫學人文教育的觀點，困難與衝突情境的溝通技巧是最基本的專業素養，醫事人員未來應更進一步學習和發展衝突解決的方法。

此外，「創新醫學技術展」昨日起一連2天在國防醫學院1樓中庭廣場展出，由國防醫學院研發室智財中心、三總創新育成中心、廣達電腦公司、卡爾蔡司公司、國家實驗研究院國家實驗動物中心等多家公司及學研單位參展，陳展創新研發專利、醫學和科技領域結合的新技術與產品，使師生與產學界有更多交流的機會。