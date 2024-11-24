伍克振將軍為我國IDF戰機試飛官，民國80年駕駛原型機時，右水平尾翼意外解體斷裂，但為爭取讀取飛航參數時間，他仍勉力操控飛機，最後跳傘時不幸殉職。因其堅持至最後一刻，讓研發團隊透過回傳數據和後續不斷的嘗試，解決當時研發過程面臨的「震顫現象」問題，IDF戰機也得以順利量產。為緬懷其卓越貢獻，漢翔公司特於沙鹿廠區設立銅像，紀念他無私奉獻的崇高精神。

伍克振，民國39年生。先後畢業空軍幼校、空軍官校、三軍大學空軍指參學院及美國國家試飛學校，歷任飛行官、訓練官、作戰官及分隊長等職，於72年底經甄選合格，調任空軍航空工業發展中心擔任試飛官，隨後開始擔任IDF戰機試飛計畫負責人。

民國80年7月12日，伍克振駕駛10002號原型機，從臺中清泉崗基地起飛，進行低空高速安定性試飛，希望找出戰機在穿音速時，機體發生不明震顫現象的原因，這也是10002原型機第199次試飛。期間，當戰機加速至1馬赫時，突發生劇烈抖動，甚至讓右水平尾翼解體斷裂，但為爭取讀取飛航參數時間，他繼續勉力操控飛機，最後跳傘時不幸殉職，追晉為少將。事發後，為緬懷其卓越貢獻，漢翔公司特別在沙鹿廠區設立銅像，以此紀念他無私奉獻的崇高精神。