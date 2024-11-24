第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間落幕，金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳女主角是「死亡之組」，最佳男配角獎則是選了五輪才定案，而港星以《看我今天怎麼說》成為新科影后，影后的寶座更是在評選過程中差點被翻盤。

聞天祥透露，最佳女主角評審最終聚焦在鍾雪瑩、張艾嘉以及吳君如，而最終鍾雪瑩表演上，因為在不同領域的強弱上，有精采的層次表現，不同的環境當中，無法定義她的強勢或弱勢，這是她從「影后們」能脫穎而出的原因。而張艾嘉以及吳君如在表演上收放自如、游刃有餘，都各自有評審擁護，評審之一的謝盈萱也不斷表達對兩位演員的敬意。

評審認為，張艾嘉在《女兒的女兒》中有近乎完美表演，吳君如在《我談的那場戀愛》裡，把喜劇帶出更高層次，但聞天祥有特別點出，女主角在選定過後，有被提出翻案，但因為翻案需要三分之二以上的評審提出，也就是要得到16票當中的11票才可翻案，相當困難。

聞天祥指出，在男配角部分，評審討論過程「難分難解」，連同預選，評審們討論了五輪選不出來，其中曾國城與施名帥討論最久，曾國城在《小雁與吳愛麗》中的表現，評審讚他拉開了螢幕寬度，有他的表演，把故事裡沒呈現出來的過去都表達出來，而施名帥則是整部電影的動能，從他身上看到成熟演員的能耐，他這次的角色帶出了角頭陽剛之外的調性，電影因爲他有動人起伏。

另外，男主角部分，聞天祥則提到，評審討論集中在喜翔、游學修以及張志勇，最終評審從張志勇的身上，看到與導演的默契還有信任感，更看見了深櫃的惶恐勇氣，表演充滿創意與特色，第二高票的游學修也被評審稱讚「充滿未來性」。