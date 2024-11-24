2025年雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽暨數位城區定向越野賽體驗賽，23日於台北市內湖康寧國小舉辦，為了明年世壯運備戰的聽障好手莊詠智、郭嘉秘都有不錯的表現。

2009聽障奧運定向越野短程金牌女將郭嘉秘，睽違15年重返賽場，因為2009年在聽障奧運奪金後，因為車禍和打籃球進行了3次膝蓋手術，近期也才前往澳洲參加完聽障女籃賽，在2025年雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽女子組以22分38秒順利奪金，勵志的經歷被稱為「拚命鐵娘」。

郭嘉秘小時候練過鉛球、鏈球，長大後接觸籃球、龍舟和定向越野等運動，她透露目前體能只恢復到8成，明年世壯運準備報名參加田徑鉛球、鐵餅項目以及定向越野，她說：「雖然隨著年紀增長加上動過膝蓋手術，現在體力也有影響，但我一直保持運動習慣，上午會先跑步2到3小時，下午再去北市大練習鏈球，希望明年世壯運可以拿下獎牌。」

另一位同樣參與過不同運動的好手莊詠智，過去是聽障自由車選手，去年開始改練定向越野，這場明年世壯運熱身賽他排在最後一位出發，過程頻頻超越比他早出發的競爭對手，最後以全場最快的15分06秒摘下男子45歲組成績，也是唯一跑進16分鐘內的選手。

莊詠智指出，下午路線比較簡單、跑得比較流暢，因此沒出現什麼失誤，他也提到，明年世壯運本來報名射擊、自由車和定向越野三項，可惜自由車已經滿額，「但沒關係，明年3月還有聽障奧運定向越野選拔，如果選上，明年11月還可以去參加聽障奧運的定向越野賽。」