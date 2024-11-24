謝宜容霸凌案持續狂燒，雖然本人22日拍片道歉，但始終沒有真正現身說明，勞動部至今也聯絡不到人，一手提拔謝宜容的勞動部前部長許銘春也遭外界砲轟，如今更有網友留言，許銘春發完道歉文後，竟然還接到民調電話。
許銘春19日發文道歉，表示得知消息相當悲痛，但稱看報導才知謝宜容為人，更稱死者是因長期工作壓力過重才會輕生，將責任歸咎到政府機關人力不足上，被外界視為切割責任，還被同黨立委爆料與謝宜容交情匪淺，加上又是她一手提拔的，怎麼可能不知道為人。
雖然許銘春22日深夜二度發聲明道歉，23日在鏡頭前鞠躬致歉，但仍無法平息網友怒火，至今臉書道歉文已經超過3500則留言，幾乎一面倒都是批評，就連綠營支持者也大罵「這樣還想選高雄市長」。
其中一名網友更指出，許銘春PO完道歉文2天後，竟然收到民調電話，詢問高雄市長會投票給誰，氣得大罵「昨天交到民調問要不要投給你，哇塞！出事了你們還在搞內參？」
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