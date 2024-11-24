23日備受矚目的台日大戰吸引全台民眾觀看，不少公眾人物也不斷分享戰報與心情，然而民進黨台北市議員陳怡君PO加油文時，卻被眼尖人士抓包竟然看的是大陸串流平台的盜版直播，挨轟後緊急刪除文章。

陳怡君在臉書PO文「台灣隊加油！邊跑行程也要為台灣中華隊加油！等一下八點要來很認真一個行程，就不能偷瞄球賽了」，表示很羨慕可以飛到日本看現場的朋友，接著附上一張自己忙裡偷閒看直播的照片。

民進黨台北市議員陳怡君分享自己忙裏偷閒看直播支持中華隊照片，卻被抓包使用的竟是大陸盜版直播，如今已刪除文章。(圖／陳怡君臉書)

然而放大圖片一看，陳怡君觀看的竟是大陸串流平台「企鵝體育」，右上角還標示著來源「台北小小白」，該平台雖然明令禁止播放無版權賽事，但仍有許多體育賽事遭到盜播。

雖然陳怡君火速刪文，但早已被備份，轉傳至PTT，不少鄉民狂酸：「就說了，抗中是口號，親中是生活」、「黨的日常」、「沈伯洋不出來說幾句嗎」、「到時就說連結朋友給的，自己沒注意到就沒事了啦」、「身體是誠實的」、「明明HAMI有發免費序號，去看盜版是什麼操作」、「生活跟工作不小心混一起了」、「說好的抗中保台呢」、「可以學林楚茵，說在蒐集敵情」、「幾十塊的HAMI也捨不得買嗎」。