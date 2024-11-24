楊貴媚2004年以《月光下，我記得》奪得金馬影后，時隔20年，再奪下最佳女配角，她上月才剛得金鐘視后，運勢超級旺。24日凌晨出席電影《小雁與吳愛麗》慶功宴，她感性分享：「20年好漫長，我沒有放棄。」李安導演則是暖心稱讚：「我拍戲30幾年，她是最會哭的藝人。」

眾人以為楊貴媚得很多獎，她澄清：「小野（李遠）部長今天碰到我，也是以為我拿過很多次獎，其實沒有。」她睽違20年再奪金馬，金馬獎座熱騰騰出爐，眾人輪流拿都大呼「好重」。她也分享，當時41屆奪金馬時，要一段時間才能拿，現在是馬上就可以領，而她41屆金馬獎顏色不是金的，有人說若想要可以拿回去鍍金色，「我說幹嘛鍍，我再拿一個就好啦，希望可以生小馬。」

楊貴媚（中）隔20年再奪金馬，驚吐跟上一次拿的獎座顏色不一樣，左為曾國城、右為夏于喬。（羅永銘攝）

李安導演依照每年參加金馬獎的傳統，輪流到每一個劇組慶功宴給予鼓勵，他稱曾國城是新人、楊貴媚是舊識。他也透露，30年前曾和楊貴媚一起合作，稱讚她很會哭，正面拍、反面拍一點都沒誤差，掉眼淚都可以非常精準，曾國城接話：「比劉雪華還厲害。」

楊貴媚（中）拿出熱騰騰的金馬獎座，讓大家感受重量。（羅永銘攝）

該電影印度攝影師4次入圍都摃龜，金馬獎執行委員會主席李屏賓鼓勵，「入圍就已經算得獎，入圍不容易，得獎不一定是最好，因為評審有很多不同角度，今年718部電影競爭，入圍就是得獎。」曾國城則用英文翻譯：「Don’t cry baby。」李屏賓和楊貴媚曾合作《稻草人》，「當時她是非常美麗少女，現在是美麗的影后。」