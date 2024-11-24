夏于喬以電影《小雁與吳愛麗》首入圍金馬獎最佳女主角，無緣奪影后寶座，她坦言沒有到很失落，覺得這次入圍真的已經很開心了，本來心情很放鬆，但被楊謹華鼓勵「要對宇宙喊話」，因此睡前拉導演老公林書宇大喊「我要得獎，我要金馬」，得失心變大，不過最後落馬，楊謹華傳訊安慰，她玩笑地回說：「都是妳害的，我原本心情很放鬆。」

導演老公林書宇則在慶功宴上告白老婆，「我非常感恩，她讓我想要做一個更好的人。」他替老婆沒得獎有點失望，「我們是第一次入圍，其實剛剛正在播最佳女主角影片時，我有握著她的手說，不管怎樣，我們好好享受這一刻，這一刻就已經很難了，我們幾年前遇到疫情，猶豫要寫什麼，到這部片有這樣的成績，讓大家被看見，讓媚姐得獎，城城哥入圍，這些已經很感人了。」

曾國城（左起）、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇24日凌晨出席慶功宴。（羅永銘攝）

夏于喬則很興奮表示，「有看到很多導演，我都有去打招呼，說希望有機會可以合作，除了跟先生之外，很怕大家以為我只演他的戲，沒有沒有，我只演他這部戲。」