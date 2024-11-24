香港演員鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》成為第61屆金馬新科影后，24日凌晨在慶功宴上她坦言，得知自己得獎的那刻有嚇到，「我不知道有沒有拍到，我當時露出『蛤』的樣子」，也因為電影目前還沒有在台灣上映，她甚至還自曝「其實一度想在台上大喊『發行部的朋友，送給你！』」。

連續入圍第二年的金馬影后就順利得獎，她提到自己很冷靜，「我想哭的時候就是看到品彤，去年她站在我旁邊，今年也站在我旁邊」，同時她看到袁澧林也想哭，「在這裡遇到香港演員有熟悉、特殊的感覺」。

鍾雪瑩成為新科金馬影后。（圖／陳俊吉攝影）

不過同部作品的男主角游學修則是男主角獎的大遺珠，以第二高票輸給《漂亮朋友》的張志勇，被問到有沒有安慰對方？她笑說，不用安慰他，他的心理素質強大。由於評審盛讚游學修是有「未來性的演員」，讓他相當開心直呼是最棒的稱讚，鍾雪瑩認為，自己的獎有一部分也是因為游學修的相輔相成。

鍾雪瑩成為新科金馬影后，24日凌晨在慶功宴上接受媒體訪問。（圖／陳俊吉攝影）

至於得了金馬影后，對於有沒有想演台灣電影，她直言，自己很安靜，不太會自我推薦，還說有看到很多明星，但都沒表達到愛意，「如果大家今天有看到我，希望有機會可以合作」，提到想要合作的台灣演員，她則點名王渝萱，她說：「電影工作上有認識，剛星光大道上她訪問我，我就很嗨，希望未來有機會和他電影裡合作。」

最佳女主角獎被評審稱為「死亡之組」，而最終影后的寶座甚至差點被翻盤，她為此也不斷向金馬評審道謝，她表示，希望藉由她的得獎， 「讓我們的努力被關注，議題還有故事被看到」。