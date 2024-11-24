曾國城以電影《小雁與吳愛麗》首入圍金馬最佳男配角，該獎項競爭激烈，評審討論5輪才選出《角頭-大橋頭》施名帥。曾國城24日凌晨出席慶功宴，坦言遺憾：「這種遺珠開心不起來，臨門一腳的感覺。」他的表演被評審稱讚「像是拉開螢幕的寬度」，曾國城笑回：「你講話很具攻擊性。」

曾國城從劇場出身，長期主持節目，被封為「電視公務員」，首入圍金馬獎，給他十足信心。沒機會上台領獎，他在慶功宴念出寫好的得獎感言，「最開始先謝謝自己，我要謝謝那些看著我在劇場的朋友，他看到我從大劇場到大螢幕，應該會非常開心才對，謝謝導演林書宇、夏于喬他們做了這樣的戲，跟客家有關，答應給我幾天的時間，導演似乎是為我量身打造的角色。」

曾國城（左起）、夏于喬都是首次入圍金馬，不過雙雙摃龜。（羅永銘攝）

他也感謝家人的支持，以及謝謝李國修老師讓他學會喜劇、擁抱生活，曾國城：「最後最後有兩個最重要的重點，第一個綜合以上所說，要謝的人太多就謝天，要改的太多就改天，我就是沒有一個說走就走的旅行，但我有說胖就胖的體型，我是一個會主持的演員，有個鄭重宣誓是金馬獎我來了！」他認為得獎感言要上台講有fu的致詞，隨後趴桌作勢哭泣，說自己沒機會上去。

曾國城首入圍金馬摃龜，作勢擦眼淚。（羅永銘攝）

經過這一次之後，他想讓大家知道，「我不只會電視工作，不只接觸劇場，還有一個有強度的角色，似乎反應還不錯，未來可能有機會嘗試別的可能。」他也說，會整理手邊主持的節目，讓自己有更多時間拍戲。